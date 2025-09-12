GRABADO el 12-09-2025

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Nicki Nicole asegura estar muy enamorada de Lamine Yamal shorts

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Nicki Nicole asegura estar muy enamorada de Lamine Yamal shorts



AméricaTelevisión AméricaTV AméricaEspectáculos AE RebecaEscribens ValeriaPiazza



Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.

Gratis solo en Perú.



Mira en VIVO - Gratis solo Perú - América tvGO https://bit.ly/vivoamericatvgo

SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero

Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo

Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo



SUSCRÍBETE https://bit.ly/suscripcionnoticias

ENCUENTRA TODAS LAS NOTICIAS DEL ESPECTÁCULO DE PERÚ EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytae25



Síguenos en:

FACEBOOK América: http://bit.ly/fbamericatv

INSTAGRAM América: http://bit.ly/igamericatv

TIKTOK América: http://bit.ly/tkamericatv

X América: http://bit.ly/twamericatv

FACEBOOK América tvGO: http://bit.ly/fbamericatvgo

X América tvGO: http://bit.ly/twamericatvgo



Visita nuestro sitio WEB https://bit.ly/Webespectaculos



Acerca de América Espectáculos:

Lo último de la información del mundo del espectáculo nacional e internacional. Con las entrevistas más entretenidas y música en vivo, todo lo encontrarás aquí en América Espectáculos.



Conducido por Rebeca Escribens



JuntémonosMás

Desde América Noticias

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Ya extrañábamos a Rebeca Escribens shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Milett Figueroa fue nominada a los Martín Fierro shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Nicki Nicole asegura estar muy enamorada de Lamine Yamal shorts.

Flor Polo se confesó en América Hoy América Espectáculos (HOY).

Stephany Orúe se convirtió en mamá del pequeño Noah América Espectáculos (HOY).

Pamela López y la íntima de Pamela Franco se cruzaron en evento América Espectáculos (HOY).

EDICIÓN MEDIODÍA Boluarte: Ya no hay motivos para protestar shorts.

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

Evidencia Oculta: El caso Sheila Torres: Así fue el plan provocado por los celos (HOY).

Dina Boluarte: Ya no hay motivos para protestar en Perú Edición Mediodía Noticias Perú.

Dólar cae a su nivel más bajo desde junio de 2020 Edición Mediodía Noticias Perú.

UNMSM suspende examen por toma del campus universitario Edición Mediodía Noticias Perú.

MTC cuestiona vagones del tren Lima-Chosica por fallas graves Edición Mediodía Noticias Perú.

EDICIÓN MEDIODÍA Impuesto aeroportuario afectaría el turismo shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Alejandro Sanz confirma fecha en Lima shorts.

Además hoy día 12 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS América Noticias

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.