GRABADO el 12-09-2025

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Ya extrañábamos a Rebeca Escribens shorts

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Ya extrañábamos a Rebeca Escribens shorts

AméricaTelevisión AméricaTV AméricaEspectáculos AE RebecaEscribens ValeriaPiazza

Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.
Gratis solo en Perú.

Mira en VIVO - Gratis solo Perú - América tvGO https://bit.ly/vivoamericatvgo
SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero
Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo
Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo

SUSCRÍBETE https://bit.ly/suscripcionnoticias
ENCUENTRA TODAS LAS NOTICIAS DEL ESPECTÁCULO DE PERÚ EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytae25

Síguenos en:
FACEBOOK América: http://bit.ly/fbamericatv
INSTAGRAM América: http://bit.ly/igamericatv
TIKTOK América: http://bit.ly/tkamericatv
X América: http://bit.ly/twamericatv
FACEBOOK América tvGO: http://bit.ly/fbamericatvgo
X América tvGO: http://bit.ly/twamericatvgo

Visita nuestro sitio WEB https://bit.ly/Webespectaculos

Acerca de América Espectáculos:
Lo último de la información del mundo del espectáculo nacional e internacional. Con las entrevistas más entretenidas y música en vivo, todo lo encontrarás aquí en América Espectáculos.

Conducido por Rebeca Escribens

JuntémonosMás

Desde América Noticias

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Ya extrañábamos a Rebeca Escribens shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Milett Figueroa fue nominada a los Martín Fierro shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Nicki Nicole asegura estar muy enamorada de Lamine Yamal shorts.

Flor Polo se confesó en América Hoy América Espectáculos (HOY).

Stephany Orúe se convirtió en mamá del pequeño Noah América Espectáculos (HOY).

Pamela López y la íntima de Pamela Franco se cruzaron en evento América Espectáculos (HOY).

EDICIÓN MEDIODÍA Boluarte: Ya no hay motivos para protestar shorts.

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

Evidencia Oculta: El caso Sheila Torres: Así fue el plan provocado por los celos (HOY).

Dina Boluarte: Ya no hay motivos para protestar en Perú Edición Mediodía Noticias Perú.

Dólar cae a su nivel más bajo desde junio de 2020 Edición Mediodía Noticias Perú.

UNMSM suspende examen por toma del campus universitario Edición Mediodía Noticias Perú.

MTC cuestiona vagones del tren Lima-Chosica por fallas graves Edición Mediodía Noticias Perú.

EDICIÓN MEDIODÍA Impuesto aeroportuario afectaría el turismo shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Alejandro Sanz confirma fecha en Lima shorts.

Además hoy día 12 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

América Noticias

video

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Ya extrañábamos a Rebeca Escribens shorts

video

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Milett Figueroa fue nominada a los Martín Fierro shorts

video

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Nicki Nicole asegura estar muy enamorada de Lamine Yamal shorts

video

Flor Polo se confesó en América Hoy América Espectáculos (HOY)

video

Stephany Orúe se convirtió en mamá del pequeño Noah América Espectáculos (HOY)

video

Pamela López y la íntima de Pamela Franco se cruzaron en evento América Espectáculos (HOY)

video

EDICIÓN MEDIODÍA Boluarte: Ya no hay motivos para protestar shorts

video

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts

video

Evidencia Oculta: El caso Sheila Torres: Así fue el plan provocado por los celos (HOY)

video

Dina Boluarte: Ya no hay motivos para protestar en Perú Edición Mediodía Noticias Perú

video

Dólar cae a su nivel más bajo desde junio de 2020 Edición Mediodía Noticias Perú

video

UNMSM suspende examen por toma del campus universitario Edición Mediodía Noticias Perú

video

MTC cuestiona vagones del tren Lima-Chosica por fallas graves Edición Mediodía Noticias Perú

video

EDICIÓN MEDIODÍA Impuesto aeroportuario afectaría el turismo shorts

video

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Alejandro Sanz confirma fecha en Lima shorts

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur

Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Día de la Historieta Peruana

Día de la Historieta Peruana

Captura del terrorista Abimael Guzmán

Captura del terrorista Abimael Guzmán

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 12 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.49
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo