GRABADO el 12-09-2025

EDICIÓN MEDIODÍA Boluarte: Ya no hay motivos para protestar shorts

EDICIÓN MEDIODÍA Boluarte: Ya no hay motivos para protestar shorts



En un acto oficial, Dina Boluarte dijo que los peruanos evitan protestas y bloqueos, ya que no hay razones para el caos. También afirmó que la economía mejora y que busca dejar un país estable.



américatelevisión éricaTelevisión AméricaTV PrimeraEdición EdiciónCentral EdiciónMediodía CuartoPoder DomingoAl Día FedericoSalazar VerónicaLinares SolCarreño



Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.

Gratis solo en Perú.



Mira en VIVO - Gratis solo Perú - América tvGO https://bit.ly/vivoamericatvgo

SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero

Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo

Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo



SUSCRÍBETE https://bit.ly/suscripcionnoticias



Síguenos en:

FACEBOOK América: http://bit.ly/fbamericatv

INSTAGRAM América: http://bit.ly/igamericatv

TIKTOK América: http://bit.ly/tkamericatv

X América: http://bit.ly/twamericatv

FACEBOOK América tvGO: http://bit.ly/fbamericatvgo

X América tvGO: http://bit.ly/twamericatvgo



Visita nuestro sitio WEB http://bit.ly/WEBamericanoticias



Acerca de América:

América es el canal número uno de la televisión peruana. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.



JuntémonosMás

Desde América Noticias

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Ya extrañábamos a Rebeca Escribens shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Milett Figueroa fue nominada a los Martín Fierro shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Nicki Nicole asegura estar muy enamorada de Lamine Yamal shorts.

Flor Polo se confesó en América Hoy América Espectáculos (HOY).

Stephany Orúe se convirtió en mamá del pequeño Noah América Espectáculos (HOY).

Pamela López y la íntima de Pamela Franco se cruzaron en evento América Espectáculos (HOY).

EDICIÓN MEDIODÍA Boluarte: Ya no hay motivos para protestar shorts.

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

Evidencia Oculta: El caso Sheila Torres: Así fue el plan provocado por los celos (HOY).

Dina Boluarte: Ya no hay motivos para protestar en Perú Edición Mediodía Noticias Perú.

Dólar cae a su nivel más bajo desde junio de 2020 Edición Mediodía Noticias Perú.

UNMSM suspende examen por toma del campus universitario Edición Mediodía Noticias Perú.

MTC cuestiona vagones del tren Lima-Chosica por fallas graves Edición Mediodía Noticias Perú.

EDICIÓN MEDIODÍA Impuesto aeroportuario afectaría el turismo shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Alejandro Sanz confirma fecha en Lima shorts.

Además hoy día 12 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS América Noticias

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.