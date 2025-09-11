GRABADO el 11-09-2025

MTC cuestiona vagones del tren Lima-Chosica por fallas graves Edición Mediodía Noticias Perú

Las tensiones entre el Ministerio de Transportes y la Municipalidad de Lima se intensifican. Un informe técnico revela fallas serias en los coches galería y locomotoras del proyecto del tren Lima-Chosica, adquiridos desde EE. UU. El MTC ha solicitado la intervención de la Contraloría y otras entidades para evaluar responsabilidades.

ANMediodía EdiciónMediodía, Noticias Perú

Desde América Noticias

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur

Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Día de la Historieta Peruana

Día de la Historieta Peruana

Captura del terrorista Abimael Guzmán

Captura del terrorista Abimael Guzmán

