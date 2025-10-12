GRABADO el 12-10-2025

Detonan explosivo en un hostal de Ate: Extorsionadores les piden un pago de 40 mil soles

Un hostal ubicado en la zona J de Huaycán en Ate es el blanco de una banda de extorsionadores que les exigen el pago de hasta 40 mil soles como cupo.

En la madrugada de ayer, una fuerte detonación de explosivos generó temor entre los vecinos y los mismos trabajadores del hostal extorsionado.

Tras el ataque, las amenazas se extendieron hacia el hermano el dueño del hostal atacado, quien recibió mensajes extorsivos y la foto de unos explosivos.

No es la primera vez que atacan este negocio

Pero esta no es la primera vez que reciben estas amenazas. Hace unas semanas les exigían 40 mil soles a los dueños del establecimiento.

Cabe señalar que, que esta es la segunda vez que atacan este hostal, la primera fue hace tres meses, dejaron un explosivo en la puerta de ingreso de personas. y pedían también 40 mil soles.

Cabe señalar que, en Lima, la extorsión a hoteles y hostales se ha convertido en un problema grave, que incluso ha provocado el cierre de negocios en algunos casos.

La situación afecta a diversos distritos y se caracteriza por ataques con explosivos y amenazas de bandas criminales, que exigen el pago de "cupos" a los propietarios.


