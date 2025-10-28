GRABADO el 28-10-2025

Angel Copos hechos con Avena, la nueva apuesta saludable de Alicorp Marcas y Mercados

En esta edición de Marcas y Mercados, Flavia Maggi entrevista a Daniel Cuneo, Director Regional de Plataforma Alimentos de Alicorp, sobre el relanzamiento de Angel Copos hechos con Avena. Y es que la marca Ángel, símbolo de tradición y nutrición, da un paso adelante con una innovadora versión hecha 100 de avena, sin octógonos y con un perfil nutricional que aporta hasta 60 de los nutrientes diarios que necesita el cuerpo.

p21tv marcasymercados alicorp angelcoposdeavena laavenahechacereal

-

Para las últimas noticias del Perú y el mundo y más contenido como este, visítanos en nuestra página web peru21.pe

Desde Peru21TV

CASO LUCINDA VASQUEZ: Bancada la suspende y se espera que el Congreso la sancione.

VENEZUELA DICE "SUSPENDIDO TODO" por acuerdo de gas con Trinidad y Tobago tras ejercicios de EE.UU..

"¿Cuántos GUILLERMO BERMEJO creen que hay en el Perú?" pregunta MAX ANHUAMÁN.

Angel Copos hechos con Avena, la nueva apuesta saludable de Alicorp Marcas y Mercados.

EN VIVO Quinto recorrido del SEÑOR DE LOS MILAGROS.

Max Anhuamán exjefe DINI y DIRCOTE ANALIZA la sentencia por t3rrorismo a GUILLERMO BERMEJO.

Alejandro Rospigliosi sobre campaña de Martín Vizcarra: "Lo que hace es engañar".

¿Habla el consejero del presidente JOSÉ JERÍ?.

Luna Gálvez quiere salvarse del caso Odebrecht pero colaborador lo pone en aprietos.

Wilber Medina señala que PRONTO SE OFICIALIZARÁ su cargo como ASESOR del presidente JOSÉ JERÍ.

Cómo FORMALIZAR TU NEGOCIO sin morir en el intento con Frank Valverde Emprende Sí o Sí.

CASO KEIKO: Montoya "Sentencia CASO COCTELES NO SE PUEDE APLICAR a otros casos de forma automática".

JAVIER MILEI: Contundente victoria en Legislativas de ARGENTINA.

Los SECRETOS del lienzo de EL SEÑOR DE LOS MILAGROS revelados por su restauradora.

ASÍ FUE LA SENTENCIA de 15 AÑOS DE PRISIÓN CONTRA GUILLERMO BERMEJO.

Además hoy día 28 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Peru21TV

Todos los videos desde Peru21TV en Youtube.