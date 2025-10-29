GRABADO el 29-10-2025

Huracán MELISSA llega a Cuba tras golpear Jamaica

El poderoso huracán Melissa, llegó a la zona oriental de Cuba este miércoles con vientos sostenidos de hasta 195 km/h. La tormenta se había debilitado a categoría 3 luego de azotar Jamaica con fuertes ráfagas y lluvias intensas.





