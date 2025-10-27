GRABADO el 27-10-2025

¿Habla el consejero del presidente JOSÉ JERÍ?

En entrevista exclusiva con Perú21, Wilber Medina, abogado procesalista, confirma ser el consejero del presidente José Jerí en temas de seguridad y relacionados a la justicia del país.

Mire la entrevista completa en peru21.pe



-

Para las últimas noticias del Perú y el mundo y más contenido como este, visítanos en nuestra página web peru21.pe

Desde Peru21TV

EN VIVO Quinto recorrido del SEÑOR DE LOS MILAGROS.

"¿Cuántos GUILLERMO BERMEJO creen que hay en el Perú?" pregunta MAX ANHUAMÁN.

Angel Copos hechos con Avena, la nueva apuesta saludable de Alicorp Marcas y Mercados.

Max Anhuamán exjefe DINI y DIRCOTE ANALIZA la sentencia por t3rrorismo a GUILLERMO BERMEJO.

Alejandro Rospigliosi sobre campaña de Martín Vizcarra: "Lo que hace es engañar".

¿Habla el consejero del presidente JOSÉ JERÍ?.

Luna Gálvez quiere salvarse del caso Odebrecht pero colaborador lo pone en aprietos.

Wilber Medina señala que PRONTO SE OFICIALIZARÁ su cargo como ASESOR del presidente JOSÉ JERÍ.

Cómo FORMALIZAR TU NEGOCIO sin morir en el intento con Frank Valverde Emprende Sí o Sí.

CASO KEIKO: Montoya "Sentencia CASO COCTELES NO SE PUEDE APLICAR a otros casos de forma automática".

JAVIER MILEI: Contundente victoria en Legislativas de ARGENTINA.

Los SECRETOS del lienzo de EL SEÑOR DE LOS MILAGROS revelados por su restauradora.

ASÍ FUE LA SENTENCIA de 15 AÑOS DE PRISIÓN CONTRA GUILLERMO BERMEJO.

15 AÑOS DE PRISIÓN A GUILLERMO BERMEJO Exjefe DIRCOTE Max Anhuamán: "Era una sentencia esperada".

EN VIVO GUILLERMO BERMEJO: Poder Judicial dicta 15 años de prisión.

Además hoy día 28 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Peru21TV

Todos los videos desde Peru21TV en Youtube.