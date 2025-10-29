GRABADO el 29-10-2025

EN VIVO RAFAEL LÓPEZ ALIAGA presenta su plancha presidencial para ELECCIONES 2026

perú21tv ú21tv ú21tv ú21tv p21tv envivo elecciones2026 rafaellópezaliaga

EN VIVO KEIKO FUJIMORI: Presenta su plancha presidencial para las Elecciones 2026.

ELECCIONES 2026 José Carlos Requena: "La postulación de Keiko ya se veía venir".

De becaria a emprendedora: historia inspiradora de Adriana Villena y Petite Style Emprende Sí o Sí.

Cómo Dentaid impulsa la educación en salud bucal con Walter del Águila Marcas y Mercados.

TRUMP y XI sellan acuerdo clave sobre tierras raras y reducción de aranceles.

Los retos del sistema eléctrico peruano con César Butrón de COES Ynnovadores.

MINJUS: "Si Reniec infringió en la protección de datos, se abrirá proceso disciplinario".

Favelas en RÍO DE JANEIRO EN GUERRA: brutal operación policial deja más de un centenar de fallecidos.

¿RENIEC EXPUSO DATOS? Erick Iriarte: "Se les advirtió que no podían publicar los domicilios".

Habla el JEFE DE LAS FISCALÍAS de CRIMEN ORGANIZADO sobre publicación de RENIEC de datos personales.

Huracán MELISSA llega a Cuba tras golpear Jamaica.

EN VIVO MARTÍN VIZCARRA: Sala anuncia si ANULA JUICIO por cobro de coimas.

EN VIVO Quinto recorrido del SEÑOR DE LOS MILAGROS.

Martín Ojeda sobre PARO DE TRANSPORTISTAS 4 NOV: "Tendrá la misma convocatoria que el 6 de octubre".

Además hoy día 31 de Octubre en el calendario del Perú.

