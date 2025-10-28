GRABADO el 28-10-2025

EN VIVO Quinto recorrido del SEÑOR DE LOS MILAGROS

EN VIVO MARTÍN VIZCARRA: Sala anuncia si ANULA JUICIO por cobro de coimas.

EN VIVO Quinto recorrido del SEÑOR DE LOS MILAGROS.

Martín Ojeda sobre PARO DE TRANSPORTISTAS 4 NOV: "Tendrá la misma convocatoria que el 6 de octubre".

CASO LUCINDA VASQUEZ: Bancada la suspende y se espera que el Congreso la sancione.

VENEZUELA DICE "SUSPENDIDO TODO" por acuerdo de gas con Trinidad y Tobago tras ejercicios de EE.UU..

"¿Cuántos GUILLERMO BERMEJO creen que hay en el Perú?" pregunta MAX ANHUAMÁN.

Angel Copos hechos con Avena, la nueva apuesta saludable de Alicorp Marcas y Mercados.

Max Anhuamán exjefe DINI y DIRCOTE ANALIZA la sentencia por t3rrorismo a GUILLERMO BERMEJO.

Alejandro Rospigliosi sobre campaña de Martín Vizcarra: "Lo que hace es engañar".

¿Habla el consejero del presidente JOSÉ JERÍ?.

Luna Gálvez quiere salvarse del caso Odebrecht pero colaborador lo pone en aprietos.

Wilber Medina señala que PRONTO SE OFICIALIZARÁ su cargo como ASESOR del presidente JOSÉ JERÍ.

Cómo FORMALIZAR TU NEGOCIO sin morir en el intento con Frank Valverde Emprende Sí o Sí.

CASO KEIKO: Montoya "Sentencia CASO COCTELES NO SE PUEDE APLICAR a otros casos de forma automática".

JAVIER MILEI: Contundente victoria en Legislativas de ARGENTINA.

Además hoy día 29 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Día Mundial del Accidente Cerebrovascular

Día del Tondero en la Región Piura

Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Nace el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

