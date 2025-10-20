GRABADO el 20-10-2025

¡SE VIENE LA VENGANZA DE KEIKO! TC anula caso Cocteles y pone en jaque a fiscales anticorrupción

¿TC FOMENTA LA IMPUNIDAD? Keiko Fujimori afirmó que ella no denunciará a los fiscales que la investigaron por lavado de activos en el Caso Cócteles, pero sostuvo que su partido y los más de 40 acusados están en todo su derecho de hacerlo. La lideresa de Fuerza Popular dio estas declaraciones luego de que el Tribunal Constitucional (TC) fallara a su favor y anulara el proceso judicial en su contra.



El fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, advirtió que esta sentencia podría derribar otras investigaciones por lavado de activos y vínculos con Odebrecht, calificando la decisión del TC como un salvavidas para el fujimorismo.



El TC, con voto mayoritario de cinco magistrados, declaró fundada la demanda de hábeas corpus presentada por la defensa de Fujimori, anulando todas las resoluciones del juzgado que impulsaron la investigación. Dos magistrados votaron en contra, señalando que el tribunal excedió sus competencias al intervenir en un proceso penal en curso.



La consecuencia inmediata es que el Caso Cócteles queda sin efecto, por supuesta vulneración del principio de legalidad penal y retroactividad de la norma. Este fallo también empezó a tener repercusiones: en el caso Susana Villarán, la Fiscalía solicitó suspender el juicio oral para evaluar los alcances del precedente creado por el TC.



Mientras tanto, Fuerza Popular evalúa presentar acciones legales contra los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, acusándolos de abuso de poder y persecución política.





