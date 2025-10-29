GRABADO el 29-10-2025

Denuncian amenazas de muerte contra funcionarios del Inpe tras restricciones en penales

En el marco del estado de emergencia en Lima y Callao, el Ejecutivo ha dispuesto una serie de medidas para reforzar el control en los penales del país. Entre ellas, se incluyen requisas inopinadas, reducción del acceso al patio y limitación de las visitas a los internos. No obstante, según fuentes de 2025 en 24 Horas, algunos reclusos estarían buscando evadir estas disposiciones, mientras se han reportado amenazas contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).



El personal del Inpe manifestó su respaldo a las restricciones, pero pidió garantías y recursos para poder aplicarlas de manera efectiva. Que atiendan nuestras demandas necesitamos equipos disuasivos, armamento y capacitación para los trabajadores, señalaron representantes del gremio penitenciario, advirtiendo que su seguridad también está en riesgo.



Por su parte, el expresidente del INPE, Javier Llaque, sostuvo que las nuevas restricciones son necesarias, aunque advirtió dificultades en su implementación. Los trabajadores tendrán problemas para supervisar, por ejemplo, que los reos cumplan las horas de patio, explicó.



HACINAMIENTO



Finalmente, los trabajadores penitenciarios expresaron su preocupación por el hacinamiento que afecta a los establecimientos carcelarios del país. No podríamos abastecernos como servidores, indicaron, en referencia a la falta de personal y recursos para mantener el orden en los penales bajo las nuevas disposiciones.





Emitido en el programa 2025 En 24 Horas de Panamericana Televisión el 30/10/2025



Desde 24 Horas

