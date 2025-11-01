GRABADO el 01-11-2025

Policía dispersa con rochabus a jóvenes que celebraban Halloween en Arequipa

En la ciudad de Arequipa, la Policía Nacional y personal de serenazgo realizaron un amplio operativo para retirar a los jóvenes que se encontraban celebrando Halloween y el Día de la Canción Criolla en distintas calles del Cercado. Para dispersar a las multitudes, los agentes utilizaron el conocido rochabus, una unidad equipada con cañones de agua.



Las intervenciones se llevaron a cabo en horas de la madrugada, cuando cientos de personas permanecían aún en los alrededores de las avenidas San Francisco, Jerusalén y la Plaza de Armas, donde se concentraron las principales celebraciones. Ante el desorden y el alto nivel de ruido, la policía procedió a desalojar a los asistentes rociándoles agua para restablecer el orden.



Según informó la Municipalidad Provincial de Arequipa, una vez culminado el operativo, el personal de limpieza inició el recojo de residuos acumulados en la vía pública. Se reportó la recolección de aproximadamente 20 toneladas de basura, principalmente botellas, vasos plásticos y restos de comida.



Las autoridades locales recordaron que este tipo de celebraciones no están autorizadas en la vía pública y exhortaron a la ciudadanía a disfrutar de las festividades de manera responsable, sin afectar el orden ni la limpieza de la ciudad.

24 Horas

