GRABADO el 02-11-2025

Callao: balean frontis de empresa de transportes 'HRE Express' y dejan mensaje extorsivo

Continúan los ataques extorsivos contra las empresas de transportes pese al estado de emergencia. Esta vez, delincuentes balearon el frontis del local del patio de maniobras de "HRE Express", en el Callao.



Los extorsionadores al menos realizaron unos cuatro disparos contra el portón y las paredes de la empresa de transportes. Los delincuentes se han identificado como "Los Malditos de Gambetta", quienes dejaron un mensaje donde advierten que si no se ponen a derecho, la próxima vez habrá un muerto.



PNP y FFAA resguardan local



La policía ha llegado al lugar para realizar las diligencias respectivas. El lugar no solo se encuentra resguardado por efectivos de la Policía Nacional, sino también por miembros de las Fuerzas Armadas.



Esperan a representantes legales de empresa



Hasta el momento, los agentes policiales se encuentra a la espera de la llegada de los representantes legales de la empresa de transportes y solo han conversado con los encargados de cuidar la estación de los buses.



Paro este 3 y 4 de noviembre



Cabe resaltar, que este lunes 3 de noviembre se realizará un paro de transportes en el Callao, mientras que el martes 4 de noviembre, un gremio de transportistas acatará un paro a nivel nacional durante 24 horas.

Desde 24 Horas

