GRABADO el 01-11-2025

Trujillo: delincuentes armados asaltan pollería

Dos delincuentes armados irrumpieron violentamente en una pollería del distrito de Guadalupe, en la región La Libertad, para asaltar a los trabajadores y comensales del local. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que los sujetos ingresan y uno de ellos se dirige directamente hacia la caja registradora.

El asaltante, identificado por llevar un casco rojo, trepó el mostrador y encañonó a la cajera, exigiéndole que abra la caja. Tras lograrlo, guardó el dinero en sus bolsillos y se dirigió a la cocina, donde despojó de sus pertenencias a los trabajadores que se encontraban allí.

Mientras tanto, su cómplice recorría las mesas del establecimiento, intimidando a los comensales y arrebatándoles celulares, billeteras y otros objetos de valor. Todo el atraco ocurrió en cuestión de minutos, mientras los clientes observaban atemorizados.

Luego de reunir el botín, ambos sujetos huyeron rápidamente del lugar. Los trabajadores dieron aviso a la Policía Nacional, que llegó al establecimiento para iniciar las investigaciones y revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad con el fin de identificar a los responsables.

Desde 24 Horas

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival Gastronómico Festisabores Arequipa

Fallecimiento del escritor Abraham Valdelomar

Día de los Fieles Difuntos o Día de Muertos

Día Internacional para poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas

Semana Nacional Forestal

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

