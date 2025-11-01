GRABADO el 01-11-2025

Triple asesinato en cevichería de Huacho desata el terror en el norte chico

Huacho, una ciudad que alguna vez fue símbolo de tranquilidad en el norte chico, vuelve a ser escenario de la violencia que azota la región. Un triple asesinato ocurrido en la cevichería El Tío Paquirri, ubicada en la calle Juan Barreto del distrito de Hualmay, ha conmocionado a toda la provincia de Huaura.



Según las imágenes de las cámaras de seguridad, los sicarios llegaron a bordo de una motocicleta y uno de ellos ingresó al local abriendo fuego sin mediar palabra. Las víctimas intentaron escapar, pero fueron alcanzadas por las balas. Antes de huir, el atacante volvió a disparar contra uno de los hombres, mientras su cómplice lo esperaba en el vehículo para emprender la fuga.



Una trabajadora del local relató que el ataque ocurrió de manera repentina, cuando las víctimas se encontraban almorzando. Yo estaba atendiendo adentro cuando vino una moto lineal, entró un chico y comenzó a disparar. No le vi la cara, solo uno entró y el otro se quedó afuera, contó la mujer aún conmocionada.



Las víctimas fueron identificadas como Ismael Soria Vargas, trabajador de la Municipalidad Distrital de Santa María, y los hermanos Jorge Luis y Carlos Jesús Espinoza Reyes. En la escena del crimen se hallaron más de diez casquillos de bala. Agentes de la Policía Nacional y peritos de Criminalística llegaron al lugar para recoger evidencias y analizar las grabaciones que serán clave para identificar a los responsables de este violento ataque.

