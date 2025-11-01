GRABADO el 01-11-2025

SJL: capturan a cinco presuntos integrantes de Los Malditos del Cerro

En una acción coordinada entre la Dirección de Inteligencia y la División de Investigación de Robos de la Policía Nacional del Perú (PNP), se logró capturar a cinco presuntos integrantes de la banda criminal Los Malditos del Cerro en las inmediaciones de la avenida José Carlos Mariátegui, a la altura del paradero Poste Rojo, en San Juan de Lurigancho. La operación se ejecutó luego de un seguimiento con drones, que permitió ubicar el vehículo en el que se desplazaban los sospechosos.



Durante la intervención, las autoridades hallaron armas de fuego en la maletera del automóvil en el que intentaban huir los detenidos. Según fuentes policiales, solo dos de los implicados son mayores de edad uno de 41 años y otro de 18, mientras que los otros tres serían menores. Todos fueron trasladados a la sede de la Dirincri, donde permanecen bajo investigación por presuntos delitos de extorsión, robo agravado y asociación ilícita para delinquir.



El general Marco Conde, director de Investigación Criminal, precisó que la organización estaría detrás de una serie de ataques y cobros extorsivos a líneas de transporte como Etupsa, Santa Catalina y Los Rojitos. En tanto, el jefe de la División de Investigación de Robos, coronel Juan Carlos Montúfar, informó que una de las empresas llegaba a pagar hasta diez mil soles mensuales a los delincuentes para evitar nuevos atentados.



OPERATIVOS CONTINUARÁN



La policía indicó que los operativos continuarán en la zona, donde recientemente fue capturado el presunto cabecilla de la banda, alias Cuisi. Además, se allanaron viviendas vinculadas a los implicados, encontrándose celulares y otros elementos de interés para la investigación. Las autoridades destacaron el uso de drones como herramienta clave para el éxito de esta operación y anunciaron la ampliación de las acciones contra el crimen organizado en Lima Este.





