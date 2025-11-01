GRABADO el 01-11-2025

Vladimir Cerrón anunció desde la clandestinidad su precandidatura a la presidencia

El líder y fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, anunció desde la clandestinidad su precandidatura a la presidencia de la República para las elecciones generales de 2026, pese a encontrarse prófugo de la justicia desde hace dos años. A través de sus redes sociales, el exgobernador de Junín publicó una imagen en la que se observa la plancha presidencial acompañada del lema Fórmula para la revancha.



En la propuesta, Cerrón figura como candidato a la presidencia, mientras que el congresista Flavio Cruz Mamani ocupa el cargo de primer vicepresidente y Bertha Rojas, madre del dirigente perulibrista y profesora universitaria, el de segunda vicepresidenta. La imagen fue difundida por las cuentas oficiales del partido Perú Libre y ha generado diversas reacciones en el ámbito político nacional.



Aunque en marzo pasado la Corte Suprema revocó una condena de tres años y seis meses de prisión en su contra por un caso de corrupción ocurrido durante su gestión regional, el también médico cirujano permanece en la clandestinidad desde octubre de 2023. Actualmente, afronta una orden de prisión preventiva por 24 meses como parte de una investigación por presunta financiación irregular de las campañas electorales de su partido.



PERÚ LIBRE Y CASTILLO



Cabe recordar que Perú Libre alcanzó el poder en 2021 tras la victoria de Pedro Castillo, quien fue destituido y encarcelado en diciembre de 2022 luego de un intento de golpe de Estado. Su sucesora, Dina Boluarte, fue removida del cargo hace tres semanas por el Congreso, en medio de una crisis política marcada por el avance del crimen organizado y la pérdida de legitimidad del Ejecutivo.





