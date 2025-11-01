GRABADO el 01-11-2025

Base Las Palmas: llegan 24 peruanos repatriados desde Jamaica tras paso del huracán Melissa

Al promediar las 8 de la noche de este sábado, 24 peruanos retornaron al país desde Jamaica luego de quedar atrapados a causa del devastador paso del huracán Melissa, que dejó severos daños materiales y decenas de víctimas en el Caribe. Los connacionales arribaron en el avión presidencial FAP Boeing 737, que aterrizó en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco.



El operativo de repatriación fue coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por el canciller Hugo de Zela, quien recibió personalmente a los compatriotas en territorio nacional. La Cancillería informó que todos se encuentran en buen estado de salud y agradecieron la rápida respuesta del Gobierno peruano para su traslado seguro.



La misión humanitaria no solo permitió el retorno de los peruanos, sino que además el avión presidencial transportó previamente dos toneladas de ayuda humanitaria hacia Jamaica, destinadas a las poblaciones más afectadas por el huracán. Según el Ministerio, 16 peruanos fueron evacuados desde Montego Bay y otros 8 desde Kingston, la capital jamaiquina, tras días de incertidumbre y dificultades logísticas debido al cierre de aeropuertos y vías de acceso.



SOLIDARIDAD CON JAIMAICA



El canciller De Zela destacó que esta acción reafirma el compromiso del Estado con la protección consular y la asistencia integral a los peruanos en el exterior. Asimismo, expresó la solidaridad del Perú con el pueblo jamaiquino, que continúa enfrentando los efectos del fenómeno natural que ha dejado al menos 50 fallecidos y severas pérdidas materiales en toda la isla.





01/11/2025



