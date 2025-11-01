GRABADO el 01-11-2025

Envían avión presidencial a Jamaica para repatriar a peruanos varados por paso del huracán Melissa

Esta madrugada, el avión presidencial partió de la Base Aérea Las Palmas rumbo a Jamaica, para repatriar a los compatriotas, al rededor de 32, que se encuentran varados en dicho país tras el paso del destructivo huracán Melissa.



La nave, que visitará las ciudades jamaiquinas de Kingston y Bahía Montego, también lleva más de dos toneladas de bienes de ayuda humanitaria como carpas, camas, ollas, útiles de aseos y otros, para apoyar a los cientos de damnificados.



EL MÁS DESTRUCTIVO



La oficina consular del Perú en Panamá y la coordinadora consular ad honorem continúan prestando apoyo a nuestros connacionales en Jamaica en vista que no tenemos Embajada ni Consulado en ese país, detalló nuestra Cancillería.



Cuba, Jamaica, Haití y Bahamas son los países más afectados por el paso del huracán Melissa, uno de los más dañinos en los últimos años, que destruyó viviendas e infraestructuras y dejó más de una treintena de muertos.

