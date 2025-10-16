GRABADO el 16-10-2025

Fiscal sobre la muerte del manifestante:Se dice que ha sido por disparo de arma de fuego.

El Ministerio Público continúa las investigaciones para determinar las circunstancias del fallecimiento ocurrido durante las protestas del 15 de octubre.
Fiscal sobre la muerte del manifestante:Se dice que ha sido por disparo de arma de fuego..

Momento exacto del disparo contra el rapero Eduardo Ruiz.

Luis Reyes Rodríguez queda en coma tras represión policial en protestas del 15 de octubre..

Así se vive la marcha del 15 de octubre en Lima desde la Plaza Dos de Mayo.

El rey de España dio inicio al X Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa..

Por segundo día consecutivo, se registró un incidente en el Centro Cívico Real Plaza..

La PNP presenta su plan de operaciones para las manifestaciones del 15 de octubre.

Patricia Chirinos destacó la trayectoria del ministro del Interior en temas de inteligencia policial.

El rey español arribó en Arequipa para participar del X Congreso Internacional de la Lengua Española.

El Mininter aseguró que ha dispuesto el fortalecimiento para ubicar a personas con orden de captura..

Si siguen sometiendo nuestras calles, vamos a entrar con más decisión a los penales.

Bus de la Línea 10E fue agredido por un grupo de mototaxistas..

Un suboficial de la Policía, Ángelo de la Rosa Carhuaz, atropelló un anciano en Huancayo..

Exoficial mayor del Congreso, César Delgado-Guembes, analizó la inestabilidad política actual..

Nicolás Zeballos advirtió: 9 de cada 10 policías que patrullan no tienen una radio, afirmó..

Además hoy día 17 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del distrito de Casca (Mariscal Luzuriaga)

Creación del distrito de Casca (Mariscal Luzuriaga)

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana de la Inclusión Social

Semana de la Inclusión Social

Terremoto de Lima - 1966

Terremoto de Lima - 1966

