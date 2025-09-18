GRABADO el 18-09-2025

Carlos Casas: "El retiro de los fondos de AFP podría empezar en noviembre"

Conversamos con el economista Carlos Casas, profesor de Economía de la UP, quien analiza lo que significa la aprobación de un octavo retiro de los fondos de la AFP.

p21tv entrevista21 economia

-

Para las últimas noticias del Perú y el mundo y más contenido como este, visítanos en nuestra página web peru21.pe

Desde Peru21TV

¿Cómo es la elección de los ganadores de los Premios Summum?.

Andrea Luna en el estreno de 'Corazón de loba': "Trabajaría siempre con Johanna San Miguel".

ENCUENTRO DE LÍDERES en Comunicaciones 2025 Con la participación de CECILIA VALENZUELA.

Ballenas jorobadas en Perú: Una experiencia ÚNICA en PIURA.

Venezuela denuncia guerra no declarada por despliegue de EEUU en el Caribe.

FISCALÍA EN CRISIS: ¿Quién será el reemplazo de la suspendida fiscal Delia Espinoza?.

DELIA ESPINOZA RESPONDE A LA JNJ: "me han querido coaccionar".

¿Quién lidera las encuestas con miras a las ELECCIONES 2026 en septiembre?.

SOBRE MACHU PICCHU Silva Martinot: "Hay un INTERÉS ECONÓMICO de parte del gobernador de Cusco".

EN VIVO Fiscal de la Nación no acudirá a la JNJ.

Ipsos Perú: "No hay un líder, por más popular que sea, que pueda endosar votos" ELECCIONES 2026.

Felipe Morris SOBRE NUEVO RETIRO DE LAS AFP: "Octavo retiro es una medida populista".

¿Por qué se cobrará la nueva tarifa en el Aeropuerto Jorge Chávez? Vocera de LAP responde.

Carlos Casas: "El retiro de los fondos de AFP podría empezar en noviembre".

Luis Galarreta de Fuerza Popular: "Delia Espinoza es una persona peligrosa para la democracia".

Además hoy día 20 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Peru21TV

Todos los videos desde Peru21TV en Youtube.