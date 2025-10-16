GRABADO el 16-10-2025

Voto digital: JNE auditará solución desarrollada por la ONPE 15 de octubre de 2025

El Jurado Nacional de Elecciones auditará la solución tecnológica desarrollada por la ONPE para implementar el voto digital en las Elecciones Generales 2026.



Además hoy día 16 de Octubre en el calendario del Perú.

