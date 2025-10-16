GRABADO el 16-10-2025

EN VIVO JNE al Día Elecciones Generales: Lo que debe saber antes de votar 15 de octubre de 2025

ENVIVO Hoy en JNEalDía: Nuevos ministros, ¿pueden postular en las Elecciones Generales 2026?

Y también: El

Además, hasta el 19 de octubre, el JNE aprobará los padrones de electores afiliados que participarán en las primarias.

00:00 En breve
03:05 Inicio del noticiero
04:27 Votantes primerizos: ¿Qué deben saber?
06:31 Ministros pueden postular en próximas elecciones generales
07:09 ONPE sobre uso de redes sociales e influencers en franja electoral
08:50 Elecciones primarias: fecha límite para aprobar padrón electoral
13:34 EG2026: JNE fiscalizará el padrón electoral
15:03 Semana de representación: ¿Congresistas pueden hacer proselitismo?
17:20 Voto digital: ONPE entrega software para supervisión
18:37 Seminario internacional de inteligencia artificial (IA)
19:32 Imágenes de Yurimaguas, Ucayali

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del distrito de Casca (Mariscal Luzuriaga)

Creación del distrito de Casca (Mariscal Luzuriaga)

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana de la Inclusión Social

Semana de la Inclusión Social

Terremoto de Lima - 1966

Terremoto de Lima - 1966

