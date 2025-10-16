GRABADO el 16-10-2025

¿Congresistas pueden hacer campaña electoral? JNE responde

El Congreso aprobó que los parlamentarios puedan realizar actividades políticas durante su semana de representación.



El JNE recordó que rigen las normas de neutralidad electoral: ningún funcionario público puede favorecer a una organización política, candidato o campaña, ni usar recursos del Estado con fines proselitistas.



