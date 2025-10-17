GRABADO el 17-10-2025

EN VIVO JNE al Día Vacancia de autoridades: JNE resuelve casos 16 de octubre de 2025

ENVIVO Hoy en JNEalDía: Voto digital: JNE entregará primeros resultados de la auditoría el 19 de diciembre.



Y también:

El JNE resolvió 17 expedientes sobre vacancias, suspensiones y neutralidad de autoridades.

Además, partidos políticos son capacitados en el uso de Declara para ingresar hojas de vida de candidatos.



Además hoy día 17 de Octubre en el calendario del Perú.

