Cusco: Cusco no quiere chatarra: gobernador Salcedo acelera su tren político PASÓ EN EL PERÚ

Cusco no acepta chatarra así, expreso el gobernador Werner Salcedo en clara alusión a los trenes traídos de Estados Unidos por el alcalde de Lima Rafael Porky López Aliaga. Durante la presentación del estudio del Tren de Cercanías CuscoChinchero, el gobernador, no solo mostró avances técnicos sino aprovechó para lanzar un mensaje político claro: Mientras en Lima optan por trenes usados, Cusco apunta a tecnología de punta, con apoyo coreano y una visión de largo plazo.

