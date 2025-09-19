GRABADO el 19-09-2025

La Chabelita habló sobre Christian Domínguez y Karla Tarazona (HOY)



¡PASÓ PÁGINA!

Isabel Acevedo llegó de visita al programa y fue consultada sobre la amistad entre su ex, Christian Domínguez, y Karla Tarazona. Por su parte, la bailarina prefirió no comentar al respecto por respeto a su esposo.



AméricaEspectáculos, Rebeca Escribens, RebecaEscribens, Valeria Piazza, ValeriaPiazza, Jazmín Pinedo, JazminPinedo, Noticias espectáculos Perú



Capítulos:

00:00 La Chabelita habló sobre Christian y Karla

01:30 La bailarina prefirió no comentar al respecto por respeto a su esposo



