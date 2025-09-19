GRABADO el 19-09-2025

Señor de los Milagros volverá al Callao tras 22 años Edición Mediodía Noticias Perú

Después de 22 años, el Señor de los Milagros recorrerá nuevamente las calles del Callao este 26 de octubre. La imagen será trasladada en el Nazareno Móvil y visitará los hospitales Carrión y Sabogal como parte de su recorrido. La primera salida procesional se realizará el 4 de octubre, con la participación simultánea de 54 hermandades alrededor del mundo. El último recorrido será el 1 de noviembre en Lima.



ANMediodía EdiciónMediodía, Noticias Perú



Mira el noticiero completo y 100 GRATIS en tvGO.

Gratis solo en Perú.



Mira en VIVO todos los noticieros, Dominicales de América y programas de Espectáculos en América tvGO https://bit.ly/vivoamericatvgo

SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero

Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo

Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo



SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias

ENCUENTRA TODAS LAS NOTICIAS DE PERÚ EN EDICIÓN MEDIODÍA EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytedm25



Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias



Síguenos en:

FACEBOOK América: http://bit.ly/fbamericatv

INSTAGRAM América: http://bit.ly/igamericatv

TIKTOK América: http://bit.ly/tkamericatv

X América: http://bit.ly/twamericatv



Acerca de Edición Mediodía:

Sinónimo de objetividad, credibilidad y experiencia. Edición Mediodía trae la más completa información del acontecer nacional e internacional de la jornada.



Acerca de América:

América es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.



JuntémonosMás

Desde América Noticias

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

Fuerza Popular rechaza pedido de ilegalidad del partido Edición Mediodía Noticias Perú.

Capturan a 14 implicados en red de extorsión en Lima Edición Mediodía Noticias Perú.

Señor de los Milagros volverá al Callao tras 22 años Edición Mediodía Noticias Perú.

EDICIÓN MEDIODÍA Congreso aprobó octavo retiro de las AFP shorts.

Los sabores regionales de la feria Fusión Domingo al Día Perú.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Rebeca Escribens se quebró ante noticia de Kenji Succar shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Natalie Vértiz e Ivana Yturbe en desfile de Carolina Herrera shorts.

Son del Duke se pronunciaron sobre las bromas de Rebeca Escribens América Espectáculos (HOY).

La Chabelita habló sobre Christian Domínguez y Karla Tarazona América Espectáculos (HOY).

Isabella Ladera confirmó demanda civil contra Beéle América Espectáculos (HOY).

Evidencia Oculta: La historia de Lesly Vicente aún genera preguntas(HOY).

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

Los lujos de Jhorman y La reina del filtro Domingo al Día Perú.

Chofer muere por negarse a pagar cupo Domingo al Día Perú.

Además hoy día 21 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS América Noticias

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.