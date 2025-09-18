Evidencia Oculta: La historia de Lesly Vicente aún genera preguntas(HOY)
¡CASO QUE CONMOCIONA!
¿Quién fue Lesly Vicente y cómo llegó a Uchiza? Aún no hay respuestas claras, pero surgen los principales sospechosos en medio de la investigación.
Evidencia Oculta, todos los domingos a las 10:00 p.m.
Capítulos:
01:20 ¿Quién fue Lesly Vicente
02:00 ¿Cómo llegó a Uchiza
04:00 Los principales sospechosos
Acerca de Evidencia Oculta:
Los casos que marcaron al país no han terminado. ""Evidencia Oculta"" llega con una mirada renovada, nueva información y pistas nunca antes reveladas.
Conducido por Julio Chuquitaype
Acerca de América Televisión:
América Televisión es el canal número uno de la televisión peruana. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.
