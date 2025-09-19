GRABADO el 19-09-2025

El Congreso aprobó un nuevo retiro opcional de hasta 4 UIT (21,400 soles) de los fondos de pensiones. También eliminó el aporte obligatorio para independientes y garantizó el acceso al 95.5 del fondo a los 65 años. La propuesta fue exonerada de segunda votación.



Desde América Noticias

