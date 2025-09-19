GRABADO el 19-09-2025

Los sabores regionales de la feria Fusión Domingo al Día Perú

Los sabores regionales de la feria Fusión Domingo al Día Perú



El perú es tierra de sabores, tradición y en Fusión, el evento gastronómico impulsado por América Multimedia, usted encontrará lo mejor de cada rincón de nuestro país, desde un suculento arroz con pato hasta un irresistible tacacho con cecina.



DomingoAlDía MelissaPeschiera



Acerca de Domingo al Día:

La fuerza informativa de América Televisión sigue creciendo y las mañanas de los domingos serán diferentes. Domingo al Día llega totalmente renovado con un estilo ágil y fresco. El programa presentará de manera veraz y objetiva informes exclusivos, el resumen de las noticias más destacadas de la semana y los sucesos más importantes del ámbito político, nacional e internacional.



Conducido por Melissa Peschiera



Acerca de América Televisión:

América Televisión es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.



Los sabores regionales de la feria Fusión Domingo al Día Perú.

