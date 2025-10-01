GRABADO el 01-10-2025

Milei autoriza el ingreso de tropas de ESTADOS UNIDOS LR

Javier Milei autorizó por decreto el ingreso temporal de tropas de Estados Unidos a Argentina para realizar ejercicios militares conjuntos. Unos 30 efectivos de las Fuerzas Especiales operarán junto a unidades argentinas entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre, en bases navales como Mar del Plata, Puerto Belgrano y Ushuaia.

El objetivo es intercambiar tácticas y mejorar la coordinación entre ambas fuerzas, con apoyo de la Armada estadounidense. Aunque el decreto ya fue firmado, requiere aprobación del Congreso. Milei también confirmó un viaje a Washington el 14 de octubre para reunirse con Donald Trump.



00:00 - 00:16 Milei autoriza ingreso de tropas de EE.UU.

00:23 - 00:35 ¿Cuándo llegarán las tropas estadounidenses a EE.UU.?

00:41 - 00:50 ¿Cuál es el objetivo principal?



