Noticias 14 de octubre: MADURO ACUSADO DE ATENTADO CONTRA ACTIVISTAS Noticiero
La activista venezolana Ana Karina García denunció que el atentado en Bogotá contra los opositores Luis Alejandro Peche y Yendri Velásquez fue coordinado con el gobierno de Nicolás Maduro. María Corina Machado pidió a Gustavo Petro una investigación urgente y mayor protección para los exiliados venezolanos.
Desde Caracas, Machado Premio Nobel de la Paz 2025 aseguró que Maduro dejará el poder con o sin negociación y ofreció garantías a quienes apoyan una transición democrática.
China advirtió que peleará hasta el final si Estados Unidos impone aranceles del 100 , aumentando la tensión comercial antes de la cumbre de APEC.
En Colombia, el expresidente Álvaro Uribe condenó el ataque armado contra el equipo de campaña de Abelardo de la Espriella en Arauca y pidió reforzar la seguridad electoral.
Donald Trump anunció que su próxima prioridad será poner fin a la guerra en Ucrania, aunque expertos advierten que el diálogo con Vladimir Putin será más complejo que el proceso de paz en Gaza.
Activista acusa a Maduro de atentado
María Corina exige protección en Colombia
Maduro enfrentará presión por transición
China advertencia lanza a EE.UU. UU.
Uribe condena ataque en Arauca
Trump busca acuerdo de paz en Ucrania
Putin mantiene postura firme
Tensión sube en comercio global
Exiliados piden protección urgente
Estados Unidos presiona por transición
Maduro MaríaCorinaMachado Venezuela Colombia Petro China Trump Putin Ucrania Uribe Arauca AFP Gaza Noticias14Oct NoticieroMediodía
