14-10-2025

Noticias 14 de octubre: MADURO ACUSADO DE ATENTADO CONTRA ACTIVISTAS Noticiero

La activista venezolana Ana Karina García denunció que el atentado en Bogotá contra los opositores Luis Alejandro Peche y Yendri Velásquez fue coordinado con el gobierno de Nicolás Maduro. María Corina Machado pidió a Gustavo Petro una investigación urgente y mayor protección para los exiliados venezolanos.

Desde Caracas, Machado Premio Nobel de la Paz 2025 aseguró que Maduro dejará el poder con o sin negociación y ofreció garantías a quienes apoyan una transición democrática.
China advirtió que peleará hasta el final si Estados Unidos impone aranceles del 100 , aumentando la tensión comercial antes de la cumbre de APEC.

En Colombia, el expresidente Álvaro Uribe condenó el ataque armado contra el equipo de campaña de Abelardo de la Espriella en Arauca y pidió reforzar la seguridad electoral.
Donald Trump anunció que su próxima prioridad será poner fin a la guerra en Ucrania, aunque expertos advierten que el diálogo con Vladimir Putin será más complejo que el proceso de paz en Gaza.

Además hoy día 15 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento del compositor Aurelio Collantes Rojas

Nacimiento del compositor Aurelio Collantes Rojas

Día de la Creación Política de CanchayIIo

Día de la Creación Política de CanchayIIo

Fundación de Tingo María - Huánuco

Fundación de Tingo María - Huánuco

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Día Mundial del Lavado de Manos

Día Mundial del Lavado de Manos

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

