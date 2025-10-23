GRABADO el 23-10-2025

CRNL. VENEZOLANO REVELA QUE MADURO NO TIENE NI MISILES, NI TROPAS RADAR24

El coronel venezolano Isidro Pérez Villalobos reveló en Radar24 la verdad detrás de los 5,000 misiles IglaS que el régimen de NicolásMaduro presume para defenderse de un eventual ataque de EstadosUnidos. En su testimonio, explicó que la llamada Fuerza Armada Bolivariana es solo una fachada de una estructura criminal transnacional, compuesta por grupos como las FARC, el ELN y los carteles del narcotráfico, que controlan más del 60 del territorio venezolano. Según el coronel, el poder militar del régimen es una ilusión propagandística diseñada para infundir miedo y sostener un relato de fortaleza inexistente.



Mientras tanto, el presidente DonaldTrump declaró la guerra total al narcotráfico, anunciando que su ofensiva pasará ahora también a operaciones por tierra, luego de controlar las rutas marítimas del Caribe. Los bombarderosB1 de la Fuerza Aérea estadounidense sobrevolaron zonas cercanas a Venezuela como parte de una operación multidominio, reforzada por el ComandoSur. En Washington, el senador MarcoRubio respaldó las declaraciones de Trump y calificó al presidente GustavoPetro como un lunático, en medio de la tensión diplomática con Colombia.



El programa también aborda las recientes amenazas del dirigente chavista DiosdadoCabello contra opositores en el exilio, en un contexto donde se multiplican los ataques en el extranjero y las advertencias sobre una posible escalada regional. ¿Es el fin de la narrativa militar chavista? ¿O el inicio de una fase más peligrosa de confrontación hemisférica?



Venezuela Maduro misilesIgla Trump ComandoSur bombarderosB1 narcotráfico



