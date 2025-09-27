GRABADO el 27-09-2025

ATV Noticias Central: Programa del viernes 26 de septiembre del 2025

ATVNoticias ATVEdiciónCentral

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Viernes 26 de SETIEMBRE.

Trujillo: Condenan a cadena perpetua a madre que secuestró a su propia hija.

Ocurre Ahora: Programa del viernes 26 de septiembre del 2025.

El agradecimiento a la Pachamama desde el ombligo del mundo.

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 26 de Setiembre de 2025.

Caen 'Los perros del camino' con gasolina y explosivos para atentar contra víctimas de cupos.

De 5 a 7 ¡POLÉMICA: MU3R3 NIÑA DE 14 AÑOS TRAS SOMETERSE A CIRUGÍA ESTÉTICA! - ATV.

SENASA lanza plataforma digital para viajes con perros y gatos.

Menor muere y otro queda grave tras choque de moto contra camión en Villa El Salvador.

Incendio en el Callao destruye cinco casas y deja familias sin hogar.

Internos de Castro Castro elaborarán más de 5000 turrones para octubre.

Trabajadores CAS ahora recibirán CTS y gratificación por nueva ley, según experto.

Tu DNI azul sigue vigente para votar en las elecciones del 2026.

Fe de Erratas ¡MÁS DE 100 BUSES APAGARON MOTORES Y PARALIZARON POR EXTORSIONES! - ATV.

Además hoy día 27 de Setiembre en el calendario del Perú.

