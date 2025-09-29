ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 29 de setiembre de 2025
Conéctate y mantente informado con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional
Desde ATV Noticias
Comunidad Shipibo Conibo denuncia abuso policial durante marchas contra el Gobierno.
Cuarta Marcha de la Generación Z: Protestas terminaron con heridos y 5 personas detenidas.
¡Terror en VMT! Delincuentes entran a tienda de celulares, revientan lunas y se roban 7 mil soles.
Extorsiones en el Perú no paran: ¿Cuáles son los asientos más peligrosos en el transporte público?.
Inseguridad ciudadana: 8 empresas de transporte público no salen a trabajar debido a las extorsiones.
Extorsionadores cobran cupo a chofer pese a tener la combi malograda y no trabajar hace meses.
Franco Bravo: Programa del domingo 28 de septiembre del 2025.
Franco Bravo: Programa del sábado 27 de septiembre del 2025.
ATV Noticias Central: Programa del viernes 26 de septiembre del 2025.
ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Viernes 26 de SETIEMBRE.
Trujillo: Condenan a cadena perpetua a madre que secuestró a su propia hija.
Ocurre Ahora: Programa del viernes 26 de septiembre del 2025.
El agradecimiento a la Pachamama desde el ombligo del mundo.
Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 26 de Setiembre de 2025.
