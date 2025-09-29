GRABADO el 29-09-2025

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 29 de setiembre de 2025

Conéctate y mantente informado con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional



Encuentra más información en www.atv.pe

Síguenos en:

Facebook: https://www.facebook.com/ATVNoticias9

Twitter: https://twitter.com/atvnoticias

Instagram: https://www.instagram.com/atv.pe

https://www.tiktok.com/atv.pe

Web: https://www.atv.pe/programa/atv-noticias



ATVNoticias ATVEnVIVO NoticiasPerú atvnoticiasenvivo

Desde ATV Noticias

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 29 de setiembre de 2025.

Comunidad Shipibo Conibo denuncia abuso policial durante marchas contra el Gobierno.

Cuarta Marcha de la Generación Z: Protestas terminaron con heridos y 5 personas detenidas.

¡Terror en VMT! Delincuentes entran a tienda de celulares, revientan lunas y se roban 7 mil soles.

Extorsiones en el Perú no paran: ¿Cuáles son los asientos más peligrosos en el transporte público?.

Inseguridad ciudadana: 8 empresas de transporte público no salen a trabajar debido a las extorsiones.

Extorsionadores cobran cupo a chofer pese a tener la combi malograda y no trabajar hace meses.

Franco Bravo: Programa del domingo 28 de septiembre del 2025.

Franco Bravo: Programa del sábado 27 de septiembre del 2025.

ATV Noticias Central: Programa del viernes 26 de septiembre del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Viernes 26 de SETIEMBRE.

Trujillo: Condenan a cadena perpetua a madre que secuestró a su propia hija.

Ocurre Ahora: Programa del viernes 26 de septiembre del 2025.

El agradecimiento a la Pachamama desde el ombligo del mundo.

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 26 de Setiembre de 2025.

Además hoy día 29 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS ATV Noticias

Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.