GRABADO el 29-09-2025

Inseguridad ciudadana: 8 empresas de transporte público no salen a trabajar debido a las extorsiones

Más de 60 conductores asesinados este año generan ola de terror en el sector.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 29 de setiembre de 2025.

Comunidad Shipibo Conibo denuncia abuso policial durante marchas contra el Gobierno.

Cuarta Marcha de la Generación Z: Protestas terminaron con heridos y 5 personas detenidas.

¡Terror en VMT! Delincuentes entran a tienda de celulares, revientan lunas y se roban 7 mil soles.

Extorsiones en el Perú no paran: ¿Cuáles son los asientos más peligrosos en el transporte público?.

Inseguridad ciudadana: 8 empresas de transporte público no salen a trabajar debido a las extorsiones.

Extorsionadores cobran cupo a chofer pese a tener la combi malograda y no trabajar hace meses.

Franco Bravo: Programa del domingo 28 de septiembre del 2025.

Franco Bravo: Programa del sábado 27 de septiembre del 2025.

ATV Noticias Central: Programa del viernes 26 de septiembre del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Viernes 26 de SETIEMBRE.

Trujillo: Condenan a cadena perpetua a madre que secuestró a su propia hija.

Ocurre Ahora: Programa del viernes 26 de septiembre del 2025.

El agradecimiento a la Pachamama desde el ombligo del mundo.

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 26 de Setiembre de 2025.

Además hoy día 30 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de la Comunicación Interna

Día Internacional de la Comunicación Interna

Día Internacional de la Traducción

Día Internacional de la Traducción

Creación del distrito de Cochabamba (Huaraz)

Creación del distrito de Cochabamba (Huaraz)

Semana Turística de Ucayali

Semana Turística de Ucayali

Festividad en honor a San Jerónimo en el Cusco

Festividad en honor a San Jerónimo en el Cusco

Creación del distrito de Tinco (Carhuaz)

Creación del distrito de Tinco (Carhuaz)

