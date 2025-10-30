GRABADO el 30-10-2025

Noticias 30 de octubre: ATAQUE DE EE.UU EN EL PACÍFICO Y MADURO QUITA NACIONALIDADES Gestión

El gobierno de Estados Unidos realizó un nuevo ataque en el océano Pacífico contra una lancha que, según sus fuerzas armadas, transportaba drogas. El operativo, ejecutado por buques y helicópteros, dejó cuatro muertos y se enmarca en una ofensiva para frenar el tráfico hacia Norteamérica. Washington asegura que la embarcación era parte de una red internacional, mientras crecen las alertas en el Caribe y América Latina por el aumento de operaciones militares estadounidenses.



En Caracas, Nicolás Maduro pidió al Tribunal Supremo retirar la nacionalidad a quienes colaboren con fuerzas extranjeras o apoyen una invasión. Señaló como ejemplo al opositor Leopoldo López y dijo que ningún traidor a la patria debe conservar sus derechos de ciudadano. La oposición denuncia que la medida busca acallar disidencias políticas.



El presidente Donald Trump ordenó reanudar las pruebas nucleares tras más de tres décadas de suspensión, justo antes de su reunión con Xi Jinping en Corea del Sur. Argumentó que la paridad estratégica está en riesgo ante el avance militar de Rusia y China. Analistas advierten un posible quiebre en los acuerdos internacionales de no proliferación y una nueva carrera armamentista global.



En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva expresó su preocupación por una operación policial en Río de Janeiro que dejó más de 100 muertos. Afirmó que el crimen no se combate con balas, sino atacando las finanzas de las bandas. Ordenó enviar al ministro de Justicia y al jefe de la Policía Federal para coordinar una respuesta más humana y efectiva.



Desde Médicos Sin Fronteras, Nancy Guerrero advirtió que los médicos solos no pueden frente a la crisis humanitaria en Gaza. Llamó a los gobiernos de América Latina a presionar diplomáticamente por corredores seguros y más ayuda. Los hospitales están colapsados y miles de civiles siguen atrapados bajo fuego.



Y en Francia, la policía arrestó a cinco sospechosos del robo de joyas en el Museo del Louvre. La banda habría planificado el golpe con precisión, aunque parte de las piezas aún no se recupera. El caso reabre el debate sobre la seguridad en museos y el tráfico internacional de arte.



