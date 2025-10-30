BUQUE DESTRUCTOR USS GRAVELY deja Trinidad y Tobago tras ejercicios militares Gestión
Un buque destructor de Estados Unidos zarpó este jueves desde un puerto de Trinidad y Tobago, a poco más de 10 kilómetros de las costas de Venezuela, en medio del despliegue militar ordenado por Washington como parte de su operación antidrogas en el Caribe. Periodistas de la AFP confirmaron el movimiento naval, que se suma al incremento de presencia estadounidense en la región, con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico y vigilar las rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales.
El despliegue ha generado nuevas tensiones con el gobierno de Nicolás Maduro, que acusa a Washington de provocar una escalada militar en el Caribe.
