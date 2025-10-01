GRABADO el 01-10-2025

Descubre a los 10 los ganadores del cambio UPC UPC

¿Quiénes son los nuevos líderes del cambio en el Perú? Los 10 ganadores de Protagonistas del Cambio UPC por los ODS 2025 demuestran que sostenibilidad e innovación van de la mano Conócelos aquí.
ProtagonistasDelCambioUPCPorLosODS UPC ODS
Contenido patrocinado

Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.

Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf

Sitio web: http://elcomercio.pe

TAMBIÉN SÍGUENOS EN:
Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe
Twitter: https://twitter.com/elcomercio
Instagram: http://instagram.com/elcomercio
Discord: https://discord.gg/elcomercio

elcomercio noticiasperu mundo internacionales

Desde EL COMERCIO

Capturan al narco peruano 'Pequeño J' por triple crimen en Argentina El Comercio.

PARO DE TRANSPORTISTAS: ESTE JUEVES DESDE LAS 5 P.M. SIGUE EN VIVO LO QUE pasaenlacalle.

Pequeño J detenido en Perú: acusado de brutal asesinato de tres jóvenes argentinas El Comercio.

WENDY SULCA Y EL NEO PERREO ANDINO UNO MÁS ENVIVO.

Terremoto de 6.9 en Filipinas: muertos, heridos y cientos de réplicas en Cebú El Comercio.

Nuevo Director General de la PNP promete "limpiar toda la institución" Mirada de Fondo.

Descubre a los 10 los ganadores del cambio UPC UPC.

EN VIVO: Donald Trump envía importante mensaje desde su despacho oval El Comercio.

Pete Hegseth anuncia nuevo estándar para soldados: "no más barbas ni diversidad" El Comercio.

Marco Rubio presiona a Trump para derrocar a Maduro con plan de la CIA El Comercio.

¿Nuevo fusil de Colombia destronará a los fusiles Galil de fabricación israelí? El Comercio.

Paro de transporte 2 de octubre: ¿qué empresas acatarán la medida y en qué zonas? El Comercio.

Trump advierte a Hamás: aceptar plan de paz o enfrentar las consecuencias El Comercio.

CARLOS CACHO NOS VISITA UNO MÁS ENVIVO.

Conoce más sobre el Bata Childrens Program.

Además hoy día 01 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

EL COMERCIO

video

Capturan al narco peruano 'Pequeño J' por triple crimen en Argentina El Comercio

video

PARO DE TRANSPORTISTAS: ESTE JUEVES DESDE LAS 5 P.M. SIGUE EN VIVO LO QUE pasaenlacalle

video

Pequeño J detenido en Perú: acusado de brutal asesinato de tres jóvenes argentinas El Comercio

video

WENDY SULCA Y EL NEO PERREO ANDINO UNO MÁS ENVIVO

video

Terremoto de 6.9 en Filipinas: muertos, heridos y cientos de réplicas en Cebú El Comercio

video

Nuevo Director General de la PNP promete "limpiar toda la institución" Mirada de Fondo

video

Descubre a los 10 los ganadores del cambio UPC UPC

video

EN VIVO: Donald Trump envía importante mensaje desde su despacho oval El Comercio

video

Pete Hegseth anuncia nuevo estándar para soldados: "no más barbas ni diversidad" El Comercio

video

Marco Rubio presiona a Trump para derrocar a Maduro con plan de la CIA El Comercio

video

¿Nuevo fusil de Colombia destronará a los fusiles Galil de fabricación israelí? El Comercio

video

Paro de transporte 2 de octubre: ¿qué empresas acatarán la medida y en qué zonas? El Comercio

video

Trump advierte a Hamás: aceptar plan de paz o enfrentar las consecuencias El Comercio

video

CARLOS CACHO NOS VISITA UNO MÁS ENVIVO

video

Conoce más sobre el Bata Childrens Program

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Día del Periodista Peruano

Día del Periodista Peruano

El Día de la Educación Financiera

El Día de la Educación Financiera

Día Mundial del Vegetariano

Día Mundial del Vegetariano

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día del Cacao y Chocolate Peruano

Día del Cacao y Chocolate Peruano

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 01 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.48
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo