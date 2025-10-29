GRABADO el 29-10-2025

Cometa 3I/ATLAS podrá verse desde el sur del Perú este 29 de octubre LR

El cometa interestelar 3I/ATLAS, que viaja a más de 200 000 km/h, se acercará a nuestro sistema solar y podrá observarse desde regiones del sur del Perú como Puno y Moquegua. Este objeto, proveniente de otro sistema estelar, presenta una extraña cola invertida y no representa peligro para la Tierra. Astrónomos destacan que es apenas el tercer visitante interestelar detectado en la historia.

LaRepública Atlas 3iatlas Nasa

Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY

PROGRAMAS
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWEGKXKM8smiAAkvQrRLDg
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWH9U5GGuN15l67RyGm5LBbQ
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWGxXy-JyD1GZQZYAnSk-wt

Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000

SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg

MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e
LaRepública

cometa 3iatlas
nasa protocolo defensa
objeto interestelar
paso del cometa 29 de octubre
observación astronómica 2025

Desde La República - LR+

RLA: EL CANDIDATO QUE PROMETIÓ "HOTEL 5 ESTRELLAS" A NIÑAS ABUS4D4S FUERTE Y CLARO.

¡VIGILADOS! PNP habría vigilado a periodistas y tiktokers durante marchas  HLR.

Cometa 3I/ATLAS: el objeto interestelar que desconcierta a los astrónomos LR.

KEIKO Y GALARRETA EN LA PLANCHA Y RENIEC COMETE EL ERROR DEL AÑO ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD.

¡ALERTA MUNDIAL! Trump prepara ARSENAL NUCLEAR tras PROVOCACIONES de PUTIN LR.

PRECISO MOMENTO en que encañonan a conductor y roban camioneta en San Juan de Miraflores LR.

¡ÚLTIMAHORA! Trump y Xi Jinping PACTAN APACIGUAR su GUERRA COMERCIAL LR.

¡ES OFICIAL! Keiko Fujimori confirma su candidatura para las elecciones 2026  HLR.

PLANCHAS PRESIDENCIALES Y DERECHOS V10L4D0S SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS.

No más peajes en el sur: suspenden cobro de peajes en Villa y Punta Negra Titulares en LR TLR.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 30 de octubre 2025 EnDirectoLR.

La República: Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre.

¿Quién es el gobernador de Río de Janeiro que golpeó al Comando Vermelho? LR.

Tragedia en Cusco: helicóptero cae en planta de gas y deja tres murtos LR.

Cometa 3I/ATLAS podrá verse desde el sur del Perú este 29 de octubre LR.

Además hoy día 30 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

La República - LR+

video

RLA: EL CANDIDATO QUE PROMETIÓ "HOTEL 5 ESTRELLAS" A NIÑAS ABUS4D4S FUERTE Y CLARO

video

¡VIGILADOS! PNP habría vigilado a periodistas y tiktokers durante marchas  HLR

video

Cometa 3I/ATLAS: el objeto interestelar que desconcierta a los astrónomos LR

video

KEIKO Y GALARRETA EN LA PLANCHA Y RENIEC COMETE EL ERROR DEL AÑO ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

video

¡ALERTA MUNDIAL! Trump prepara ARSENAL NUCLEAR tras PROVOCACIONES de PUTIN LR

video

PRECISO MOMENTO en que encañonan a conductor y roban camioneta en San Juan de Miraflores LR

video

¡ÚLTIMAHORA! Trump y Xi Jinping PACTAN APACIGUAR su GUERRA COMERCIAL LR

video

¡ES OFICIAL! Keiko Fujimori confirma su candidatura para las elecciones 2026  HLR

video

PLANCHAS PRESIDENCIALES Y DERECHOS V10L4D0S SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

video

No más peajes en el sur: suspenden cobro de peajes en Villa y Punta Negra Titulares en LR TLR

video

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 30 de octubre 2025 EnDirectoLR

video

La República: Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre

video

¿Quién es el gobernador de Río de Janeiro que golpeó al Comando Vermelho? LR

video

Tragedia en Cusco: helicóptero cae en planta de gas y deja tres murtos LR

video

Cometa 3I/ATLAS podrá verse desde el sur del Perú este 29 de octubre LR

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Creación de la provincia de Chincha (Ica)

Creación de la provincia de Chincha (Ica)

Fallecimiento de Eloísa Angulo

Fallecimiento de Eloísa Angulo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 30 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

21º Lima
3.40
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo