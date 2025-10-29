Cometa 3I/ATLAS podrá verse desde el sur del Perú este 29 de octubre LR
El cometa interestelar 3I/ATLAS, que viaja a más de 200 000 km/h, se acercará a nuestro sistema solar y podrá observarse desde regiones del sur del Perú como Puno y Moquegua. Este objeto, proveniente de otro sistema estelar, presenta una extraña cola invertida y no representa peligro para la Tierra. Astrónomos destacan que es apenas el tercer visitante interestelar detectado en la historia.
LaRepública Atlas 3iatlas Nasa
Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY
PROGRAMAS
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWEGKXKM8smiAAkvQrRLDg
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWH9U5GGuN15l67RyGm5LBbQ
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWGxXy-JyD1GZQZYAnSk-wt
Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000
SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg
MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e
LaRepública
cometa 3iatlas
nasa protocolo defensa
objeto interestelar
paso del cometa 29 de octubre
observación astronómica 2025
Desde La República - LR+
RLA: EL CANDIDATO QUE PROMETIÓ "HOTEL 5 ESTRELLAS" A NIÑAS ABUS4D4S FUERTE Y CLARO.
¡VIGILADOS! PNP habría vigilado a periodistas y tiktokers durante marchas HLR.
Cometa 3I/ATLAS: el objeto interestelar que desconcierta a los astrónomos LR.
KEIKO Y GALARRETA EN LA PLANCHA Y RENIEC COMETE EL ERROR DEL AÑO ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD.
¡ALERTA MUNDIAL! Trump prepara ARSENAL NUCLEAR tras PROVOCACIONES de PUTIN LR.
PRECISO MOMENTO en que encañonan a conductor y roban camioneta en San Juan de Miraflores LR.
¡ÚLTIMAHORA! Trump y Xi Jinping PACTAN APACIGUAR su GUERRA COMERCIAL LR.
¡ES OFICIAL! Keiko Fujimori confirma su candidatura para las elecciones 2026 HLR.
PLANCHAS PRESIDENCIALES Y DERECHOS V10L4D0S SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS.
No más peajes en el sur: suspenden cobro de peajes en Villa y Punta Negra Titulares en LR TLR.
Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 30 de octubre 2025 EnDirectoLR.
La República: Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre.
¿Quién es el gobernador de Río de Janeiro que golpeó al Comando Vermelho? LR.
Tragedia en Cusco: helicóptero cae en planta de gas y deja tres murtos LR.
Cometa 3I/ATLAS podrá verse desde el sur del Perú este 29 de octubre LR.
Además hoy día 30 de Octubre en el calendario del Perú.
La República - LR+
Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.