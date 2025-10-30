GRABADO el 30-10-2025

Keiko Fujimori llegó a Trujillo para anunciar su cuarta candidatura EnVivoLR

Tras tres derrotas en las elecciones, la lideresa de Fuerza Popular llegó este 30 de octubre a Trujillo para anunciar su cuarta candidatura a la presidencia. En el aeropuerto de dicha ciudad afirmó no estar preocupada por apelación en caso Cócteles. A las 5 pm será el evento donde haría anuncio oficial.

