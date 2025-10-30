Cámaras captan el PRECISO MOMENTO en que recuperan auto robado en San Juan de Miraflores LR
Un pasajero de un bus captó con su celular un momento de terror en plena avenida Miguel Iglesias, en San Juan de Miraflores. Un grupo de delincuentes armados encañonó a un conductor y le robó su camioneta frente al hospital María Auxiliadora. Testigos no podían creer lo que veían, mientras la víctima, identificada como Luis Alberto Cuéllar, pedía ayuda a las autoridades.
Gracias a la rápida acción del Serenazgo, se inició una persecución que quedó registrada por cámaras de seguridad. Minutos después, los ladrones abandonaron el vehículo y huyeron, permitiendo que la camioneta fuera recuperada y devuelta a su dueño.
sanjuandemiraflores robodeauto delincuencia
SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg
roban camioneta
roban camioneta hilux
roban camioneta sjm
roban camioneta en san juan de miraflores
recuperan camioneta robada en san juan de miraflores
Desde La República - LR+
Claudia Sheinbaum pide cooperar bilateralmente con EE. UU. tras ataques a narcolanchas LR.
Así quedó HAITÍ tras el paso del HURACÁN MELISSA que dejó más de 20 MU3RT0S.
"Videos editados": nuevo alcalde de Chorrillos niega coima pese a grabación EnVivoLR.
¿Quién es DOCA, el TEMIBLE LÍDER del COMANDO VERMELHO que escapó de MEGAOPERATIVO en Brasil? LR.
Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 30 de octubre 2025 EnDirectoLR.
MACHADO RECHAZA que Lula medie entre EE.UU. y Venezuela sin contar con los venezolanosLR.
¡NO VA! Francisco Sagasti confirmó que no postulará a la Presidencia 2026 HLR.
Keiko Fujimori llegó a Trujillo para anunciar su cuarta candidatura EnVivoLR.
Reniec expuso datos personales de millones de peruanos LR.
RAFAEL LÓPEZ ALIAGA: ENTRE EL CONSERVADURISMO Y EL RETROCESO FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO.
¡VIGILADOS! PNP habría vigilado a periodistas y tiktokers durante marchas HLR.
Cometa 3I/ATLAS: el objeto interestelar que desconcierta a los astrónomos LR.
KEIKO Y GALARRETA EN LA PLANCHA Y RENIEC COMETE EL ERROR DEL AÑO ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD.
¡ALERTA MUNDIAL! Trump prepara ARSENAL NUCLEAR tras PROVOCACIONES de PUTIN LR.
Cámaras captan el PRECISO MOMENTO en que recuperan auto robado en San Juan de Miraflores LR.
Además hoy día 31 de Octubre en el calendario del Perú.
La República - LR+
Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.