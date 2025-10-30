GRABADO el 30-10-2025

Cámaras captan el PRECISO MOMENTO en que recuperan auto robado en San Juan de Miraflores LR

Un pasajero de un bus captó con su celular un momento de terror en plena avenida Miguel Iglesias, en San Juan de Miraflores. Un grupo de delincuentes armados encañonó a un conductor y le robó su camioneta frente al hospital María Auxiliadora. Testigos no podían creer lo que veían, mientras la víctima, identificada como Luis Alberto Cuéllar, pedía ayuda a las autoridades.

Gracias a la rápida acción del Serenazgo, se inició una persecución que quedó registrada por cámaras de seguridad. Minutos después, los ladrones abandonaron el vehículo y huyeron, permitiendo que la camioneta fuera recuperada y devuelta a su dueño.

sanjuandemiraflores robodeauto delincuencia

roban camioneta
roban camioneta hilux
roban camioneta sjm
roban camioneta en san juan de miraflores
recuperan camioneta robada en san juan de miraflores

Desde La República - LR+

Además hoy día 31 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Creación del distrito de Limabamba (Rodríguez de Mendoza)

Creación del distrito de Limabamba (Rodríguez de Mendoza)

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

Día Mundial del Ahorro

Día Mundial del Ahorro

Creación del distrito de Cochamal (Rodríguez de Mendoza)

Creación del distrito de Cochamal (Rodríguez de Mendoza)

Creación del distrito de Colcabamba (Huaraz)

Creación del distrito de Colcabamba (Huaraz)

