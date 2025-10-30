GRABADO el 30-10-2025

Así quedó HAITÍ tras el paso del HURACÁN MELISSA que dejó más de 20 MU3RT0S

El huracán Melissa arrasó el sur de Haití, dejando al menos veinte muertos entre ellos diez niños y diez desaparecidos tras el desbordamiento del río La Digue en Petit-Goâve. Viviendas destruidas, calles anegadas y familias buscando sobrevivientes reflejan la magnitud de la tragedia.

Las autoridades mantienen labores de rescate mientras el Gobierno moviliza recursos de emergencia. Expertos advierten que Melissa confirma las proyecciones de una temporada de huracanes inusualmente intensa para el Caribe.



huracan melissa

huracan melissa en vivo

huracan melissa hoy

huracan melissa haiti

haiti noticias de hoy

haiti hurricane



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg

Claudia Sheinbaum pide cooperar bilateralmente con EE. UU. tras ataques a narcolanchas LR.

Así quedó HAITÍ tras el paso del HURACÁN MELISSA que dejó más de 20 MU3RT0S.

"Videos editados": nuevo alcalde de Chorrillos niega coima pese a grabación EnVivoLR.

¿Quién es DOCA, el TEMIBLE LÍDER del COMANDO VERMELHO que escapó de MEGAOPERATIVO en Brasil? LR.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 30 de octubre 2025 EnDirectoLR.

MACHADO RECHAZA que Lula medie entre EE.UU. y Venezuela sin contar con los venezolanosLR.

¡NO VA! Francisco Sagasti confirmó que no postulará a la Presidencia 2026 HLR.

Keiko Fujimori llegó a Trujillo para anunciar su cuarta candidatura EnVivoLR.

Reniec expuso datos personales de millones de peruanos LR.

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA: ENTRE EL CONSERVADURISMO Y EL RETROCESO FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO.

¡VIGILADOS! PNP habría vigilado a periodistas y tiktokers durante marchas HLR.

Cometa 3I/ATLAS: el objeto interestelar que desconcierta a los astrónomos LR.

KEIKO Y GALARRETA EN LA PLANCHA Y RENIEC COMETE EL ERROR DEL AÑO ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD.

¡ALERTA MUNDIAL! Trump prepara ARSENAL NUCLEAR tras PROVOCACIONES de PUTIN LR.

Cámaras captan el PRECISO MOMENTO en que recuperan auto robado en San Juan de Miraflores LR.

Además hoy día 31 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.