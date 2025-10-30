RAFAEL LÓPEZ ALIAGA: ENTRE EL CONSERVADURISMO Y EL RETROCESO FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWGYvs-GwfWPqtgsFV9zdckV
Hoy en FuerteYClaro con ManuelaCamacho Rafael López Aliaga presenta su plancha presidencial y recordamos sus declaraciones contra los derechos de niñas y adolescentes.
Además, analizamos el avance del discurso conservador y su impacto en los derechos de las mujeres, las infancias y las diversidades, en una entrevista con Cynthia Silva de DEMUS.
También conversamos con Mónica Muñoz-Nájar (Redes para el Desarrollo) sobre la dura realidad de las infancias en el Perú, el déficit en educación y salud especialmente en la Amazonía y los retrocesos sociales que enfrenta el país en el marco de la reunión mundial por la Recomendación General N.º 41 del Comité CEDAW.
No te lo pierdas, hoy en FuerteYClaro con ManuelaCamacho.
FuerteYClaro ManuelaCamacho RafaelLopezAliaga DerechosHumanos NiñasYAdolescentes CEDAW CynthiaSilva DEMUS Infancias Educacion Salud Amazonía DerechosDeLasMujeres Diversidades RetrocesosSociales ActualidadPerú NoticiasPerú
