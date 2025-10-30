GRABADO el 30-10-2025

Claudia Sheinbaum pide cooperar bilateralmente con EE. UU. tras ataques a narcolanchas LR

Claudia Sheinbaum solicitó una reunión con el gobierno de Estados Unidos tras los recientes ataques de Washington contra embarcaciones en el Pacífico, presuntamente involucradas en narcotráfico, que han dejado más de 50 muertos. Durante su conferencia matutina, la mandataria mexicana anunció que busca dialogar con el Comando Sur y el Departamento de Estado para restablecer el esquema de cooperación bilateral en operaciones marítimas.



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



mexico

Claudia Sheinbaum

EEUU

Donald Trump

Departamento de Estado

narcoterroristas



LaRepública noticiasinternacionales estadosunidos trump sheinbaum

Claudia Sheinbaum pide cooperar bilateralmente con EE. UU. tras ataques a narcolanchas LR.

Así quedó HAITÍ tras el paso del HURACÁN MELISSA que dejó más de 20 MU3RT0S.

"Videos editados": nuevo alcalde de Chorrillos niega coima pese a grabación EnVivoLR.

¿Quién es DOCA, el TEMIBLE LÍDER del COMANDO VERMELHO que escapó de MEGAOPERATIVO en Brasil? LR.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 30 de octubre 2025 EnDirectoLR.

MACHADO RECHAZA que Lula medie entre EE.UU. y Venezuela sin contar con los venezolanosLR.

¡NO VA! Francisco Sagasti confirmó que no postulará a la Presidencia 2026 HLR.

Keiko Fujimori llegó a Trujillo para anunciar su cuarta candidatura EnVivoLR.

Reniec expuso datos personales de millones de peruanos LR.

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA: ENTRE EL CONSERVADURISMO Y EL RETROCESO FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO.

¡VIGILADOS! PNP habría vigilado a periodistas y tiktokers durante marchas HLR.

Cometa 3I/ATLAS: el objeto interestelar que desconcierta a los astrónomos LR.

KEIKO Y GALARRETA EN LA PLANCHA Y RENIEC COMETE EL ERROR DEL AÑO ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD.

¡ALERTA MUNDIAL! Trump prepara ARSENAL NUCLEAR tras PROVOCACIONES de PUTIN LR.

Cámaras captan el PRECISO MOMENTO en que recuperan auto robado en San Juan de Miraflores LR.

Además hoy día 31 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.