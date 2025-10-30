GRABADO el 30-10-2025

¡ALERTA MUNDIAL! Trump prepara ARSENAL NUCLEAR tras PROVOCACIONES de PUTIN LR

Trump, anunció que ordenará al Pentágono reanudar las pruebas con armas nucleares, una decisión tomada tras las provocaciones del mandatario ruso, Vladimir Putin, quien recientemente probó con éxito el dron submarino nuclear Poseidón. A través de Truth Social, Trump afirmó que busca igualar las condiciones frente a los programas de potencias como Rusia y China, asegurando que Estados Unidos tiene más armas nucleares que cualquier otro país.



trump putin armamentonuclear bombanuclear estadosunidos rusia



Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



LaRepública



donald trump

vladimir putin

trump ensayos nucleares

trump taca rusia

putin misil poseidon

armamento ruso

armamento usa

guerra nuclear

Claudia Sheinbaum pide cooperar bilateralmente con EE. UU. tras ataques a narcolanchas LR.

Así quedó HAITÍ tras el paso del HURACÁN MELISSA que dejó más de 20 MU3RT0S.

"Videos editados": nuevo alcalde de Chorrillos niega coima pese a grabación EnVivoLR.

¿Quién es DOCA, el TEMIBLE LÍDER del COMANDO VERMELHO que escapó de MEGAOPERATIVO en Brasil? LR.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 30 de octubre 2025 EnDirectoLR.

MACHADO RECHAZA que Lula medie entre EE.UU. y Venezuela sin contar con los venezolanosLR.

¡NO VA! Francisco Sagasti confirmó que no postulará a la Presidencia 2026 HLR.

Keiko Fujimori llegó a Trujillo para anunciar su cuarta candidatura EnVivoLR.

Reniec expuso datos personales de millones de peruanos LR.

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA: ENTRE EL CONSERVADURISMO Y EL RETROCESO FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO.

¡VIGILADOS! PNP habría vigilado a periodistas y tiktokers durante marchas HLR.

Cometa 3I/ATLAS: el objeto interestelar que desconcierta a los astrónomos LR.

KEIKO Y GALARRETA EN LA PLANCHA Y RENIEC COMETE EL ERROR DEL AÑO ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD.

¡ALERTA MUNDIAL! Trump prepara ARSENAL NUCLEAR tras PROVOCACIONES de PUTIN LR.

Cámaras captan el PRECISO MOMENTO en que recuperan auto robado en San Juan de Miraflores LR.

Además hoy día 30 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.