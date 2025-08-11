GRABADO el 11-08-2025

MUER MIGUEL URIBE, senador y candidato presidencial colombiano, tras ATENTADO en Bogotá LR

El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay murió este lunes, dos meses después de recibir dos disparos en la cabeza durante un mitin en Bogotá. Pese a múltiples cirugías y un periodo de aparente recuperación, su estado de salud se agravó el fin de semana por una hemorragia cerebral.
Uribe, de 39 años, era uno de los favoritos de la derecha para las elecciones de 2026 y heredero de una familia marcada por la violencia política.

