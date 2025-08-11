GRABADO el 11-08-2025

MUER MIGUEL URIBE, senador y candidato presidencial colombiano, tras ATENTADO en Bogotá LR

El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay murió este lunes, dos meses después de recibir dos disparos en la cabeza durante un mitin en Bogotá. Pese a múltiples cirugías y un periodo de aparente recuperación, su estado de salud se agravó el fin de semana por una hemorragia cerebral.

Uribe, de 39 años, era uno de los favoritos de la derecha para las elecciones de 2026 y heredero de una familia marcada por la violencia política.



migueluribeturbay migueluribe colombia mueremigueluribe



Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY



Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/

FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape

X https://twitter.com/larepublicape

INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/

TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe

WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e

LaRepública



miguel uribe

miguel uribe muere

miguel uribe fallecio

miguel uribe noticias

miguel uribe colombia

miguel uribe ataque

miguel uribe video

miguel uribe atentado

PEDRO CASTILLO enfrenta nueva audiencia judicial por acusación de golpe de Estado HLR.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 11 de agosto de 2025 EnDirectoLR.

CONTRATACIONES muy extrañas y VIZCARRA contra el JEE Sin Guion con ROSA MARÍA PALACIOS.

MUER MIGUEL URIBE, senador y candidato presidencial colombiano, tras ATENTADO en Bogotá LR.

FUERTES VIENTOS EN LA ICA Y LA COSTA PERUANA: TODO LO QUE PASÓ endirectolr.

MASACRE en ECUADOR deja 8 MURTOS Noticias del 10 de agosto de 2025 LR.

DINA BOLUARTE aterriza en Indonesia mientras en PERÚ aumenta la crisis de violencia HLR.

ASÍ fue el ATAQUE ARMADO que dejó 8 MUERTS en Ecuador LR.

GUSTAVO PETRO arremete contra el CONGRESO por disputa limítrofe en SANTA ROSA HLR.

IMPACTANTES IMÁGENES del TERREMOTO de magnitud 6,1 que sacudió el oeste de TURQUÍA LR.

PODER JUDICIAL dicta DETENCIÓN domiciliaria contra madre del MONSTRUO LR.

Policía ECUATORIANA libera a PAREJA PERUANA secuestrada por BANDA CRIMINAL LR.

GINO RÍOS fue procurador por decisión de JORGE DEL CASTILLO HLR.

NETANYAHU asegura que su PLAN PARA CIUDAD DE GAZA es "la MEJOR FORMA DE TERMINAR LA GUERRA" LR.

PETRO rechaza posible INTERVENCIÓN militar de TRUMP para combatir cárteles de DRGA LR.

Además hoy día 11 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.