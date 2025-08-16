GRABADO el 16-08-2025

ROSA MARÍA PALACIOS ENTREVISTA A FAMILIAR DE VÍCTIMA DEL CASO CANTUTA POR LEY DE AMNISTÍA HNewsLR

Gisela Ortiz, familiar de una víctima del caso La Cantuta, lanza duras críticas a la presidenta Dina Boluarte por la polémica ley de amnistía que, según ella, iguala a militares y policías responsables de violaciones de derechos humanos con héroes que lucharon contra el terrorismo. En esta entrevista con Rosa María Palacios, Ortiz explica por qué considera que esta norma abre la puerta a la impunidad y viola compromisos internacionales del Perú.



